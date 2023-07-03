اليوم السابع
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تعرف على مواعيد قطارات مرسى مطروح

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:04 م
تعرف على مواعيد قطارات مرسى مطروح قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.
 
قطارات الذهاب لمطروح:
 تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
- تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.
 
يتم تشغيل قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً
  
قطارات العودة من مطروح للقاهرة :
تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.
 
تشغيل قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.
 
- يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً. 
 
 

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