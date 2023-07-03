تعرف على إنجازات الحكومة بقطاع التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

التعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، حيث تستهدف الدولة تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذى يتحلى بمهارات الفهم، والتطبيق والتحليل، لذلك سعينا إلى تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولى، ويسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة هذه هى كلمات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية حول التعليم.

والمنظومة التعليمية بسوهاج حظيت بإهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع التعليم أنعكس بشكل كبير من خلال بناء المدارس بالنجوع والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير كافة الإمكانات التعليمية داخل تلك المدرس من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة.

وبما أن التعليم هو حجر الزاوية فى أى دولة وإذا صلح التعليم صلح كل شيء والمنظومة التعليمية بمحافظة سوهاج شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، اهتماما غير مسبوق، انعكس عليها بصورة كبيرة، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر باعتبارها خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

اليوم السابع يقدم بعض من إنجازات الحكومة فى قطاع التعليم والتى غيرت بشكل كبير شكل الواقع وساعدت أيضا بشكل كبير فى تطوير الأجيال الجديدة من خلال خلق مناخ تعليمى متميز للطلاب تعرف من خلال المعلومات التالية على المدارس الجديدة بمراكز المحافظة المختلفة

1 - مدينة سوهاج

- مدرسة سعدالله الابتدائية تضم 6 فصول بتكلفه بلغت 2,540,833,25 بمساحة 1197

- مدرسة 25 يناير ببلصفورة تضم 10 فصول بتكلفه بلغت 2,912,018,6 على مساحة 2091

- مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية وتضم 16 فصل بتكلفه بلغت 5,236,154,1 على مساحة 1282

- مدرسة نجع مطرود ت ا لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 6,976,069,70 على مساحة 2319

- مدرسة نجع الدير ث ص بنين فصل بتكلفه 3,850,860,19 على مساحة 17837

- مدرسة مجمع عرابة أبو الدهب وتضم 24 فصل بتكلفة 6,891,250,41 على مساحة 4584

- مدرسة نجع الترامزة ت أ وتضم 8 فصول بتكلفة 2,769,949,8 على مساحة 1873

- مدرسة نجع أبو حمد ب ج وتضم 16 فصل بتكلفة 6,503,683,00 على مساحة 1500

2 - مدينة أخميم

مدرسة نجع مامن ت أ تضم 10 فصول بتكلفة 3022074.4

- مدرسة السلامونى ع وتضم 6 فصول بتكلفة 2,689,578.2 على مساحة 2550

- مدرسة مناع رضوان ت أ وتضم 4 فصول بتكلفة 2,769,570.9 على مساحة 1920

- مدرسة ث ص بالصوامعة شرق وتضم 34 بتكلفة 10,676,672.0 على مساحة 20851

- مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وتضم 7 فصول بتكلفة 7,483,173.94 على مساحة 9218

3 - مدينة طهطا

- مدرسة مجمع الصفيحة تضم عدد 9 فصول بتكلفة 3,405,252.5 على مساحة 1989

- مدرسة طهطا ث بنين تضم 16 فصل بتكلفة 4,247,667.66 على مساحة 9869

- مدرسة طهطا ب تضم 56 فصل بتكلفة 13,085,633.96 على مساحة 5000

-مدرسة الصفيحة ب تضم 12 فصل بتكلفة 3,770,188.5 على مساحة 2750

- مدرسة الحريدية البحرية للتعليم أ تضم 11 فصل بتكلفة 5,923,664.68 على مساحة 1400

4 - مدينة جرجا

- مدرسة الطود ب وتضم 8 بتكلفة 2,874,221.89 على مساحة 2279

- مدرسة بيت علام ث وتضم 9 فصول بتكلفة 4,180,353.4 على مساحة 3569

- مدرسة الجواهين تعليم أساسى وتضم 6 فصول بتكلفة 3,960,901.81 على مساحة 3000

-مدرسة الشيماء ع ب وتضم 8 فصول بتكلفة 2,817,992.61 على مساحة 3400

- مدرسة أم المؤمنين ع ب وتضم 7 فصول بتكلفة 3,145,707.1 على مساحة 2363

- مدرسة نجع أحمد عبدالمنعم تعليم أساسى وتضم 11 فصل بتكلفة 3,253,691.62 على مساحة ٢١٩٥ 2195

- مدرسة طارق بن زياد الرسمية لغات المتميزة وتضم 8 فصول بتكلفة 7,039,577.4 على مساحة 8603

- مدرسة نجع على بهنس ب م وتضم 11 فصل بتكلفة 3,684,023.7 على مساحة 1916

-مدرسة أولاد غازى الرسمية لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 343,976.72 على مساحة ٢218

- مدرسة العوامر بحرى ت أ وتضم 13 فصول بتكلفة 3,104,528,5 على مساحة 2280

-مدرسة محلج جرجا الرسمية لغات وتضم 22 فصل بتكلفة 7,824,321.18 على مساحة 2300

- مدرسة الزواتنة للتعليم أ وتضم 16 فصل بتكلفة 4149796.93 على مساحة 2329

- مدرسة نجع الغباشى للتعليم أ وتضم 10 فصول بتكلفة 4,185,690.12 على مساحة 2426

- نجع الحرامى الابتدائية وتضم 10 فصول بتكلفة ٤، ٥٠٠٢٨٢.٦٧ على مساحة 2143

- مدرسة العوامر قبلى تعليم أ وتضم 13 فصل بتكلفة 4,251,855.52 على مساحة 2356

- مدرسة جرجا الفنية بنات ج وتضم 21 فصل بتكلفة 11,687,599.58 على مساحة 6154

- مدرسة بيت علام ب وتضم 24 بتكلفة 6,128,235.6 على مساحة 3780

- مدرسة البربا ع وتضم 4 فصول بتكلفة 2,380,624.4 على مساحة 2572

- مدرسة نجع الطينة ب وتضم 11 فصل بتكلفة 5,312,832.4 على مساحة 3105

- مدرسة أولاد بهيج ع وتضم 23 فصل بتكلفة 5,550,464.6 على مساحة 2982

- مدرسة بيت علام ع وتضم 9 فصول بتكلفة 5,293,260.1 على مساحة 1900

5 - مدينة دار السلام

-مدرسة المرحوم عبدالرحمن محمد حسانين ع وتضم 15 فصل بتكلفة 5,245,921.2 على مساحة 1400

- مدرسة الشيخ أحمد رضوان ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 3,376,660.1 على مساحة 3569

-مدرسة نجع بنى حرب ت أ وتضم 8 فصول بتكلفة 1,076,785.25 على مساحة 1885

- مدرسة عرب الصبحة ع م وتضم 6 فصول بتكلفة 2,957,547.6 على مساحة 2804

مدرسة ناصر ب وتضم 19 فصل بتكلفة 4,990,023.87 على مساحة 4171

- مدرسة عبدالودود أحمد على ث وتضم 6 فصول بتكلفة ٤، ١٤٩، ١٩٣.١ على مساحة 6972

- مدرسة الخيام ب وتضم 16 فصل بتكلفة 5,326,887.06 على مساحة 1929

- مدرسة أولاد الشيخ شرق ب ج وتضم 24 فصل بتكلفة 7,226,013.24 على مساحة 2168

- مدرسة دير النغاميش ع وتضم 12 فصل بتكلفة 4,004,066.1 على مساحة 2669

7 - مدينة البلينا

مدرسة منشأة برديس ب وتضم 11 فصل بتكلفة 2,922,723.24 على مساحة 2631

مدرسة بنى حلوة ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 3,343,149.99 على مساحة 2975

مدرسة نجع الحرجة بالقرعان وتضم 12 فصل بتكلفة 3,371,017.3 على مساحة 2830

ادارة البلينا بتكلفة 8,009,584.5

مدرسة برخيل ب ج وتضم 14 فصل بتكلفة 4,037,026.56 على مساحة 2163

مدرسة برديس بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 3,048,974.59 على مساحة 6130

مدرسة مؤسسة منشأة برديس ب م وتضم 8 فصول بتكلفة 2,761,137.27 على مساحة 2508

مدرسة برديس ع بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 2,729,495.74 على مساحة 2594

مدرسة يعقوب ت أ وتضم 12 فصل بتكلفة ٤، ٠١٩، ٠٦٦.٨٥ على مساحة ٣٥١٠

مدرسة برديس ب وتضم ٩ فصول بتكلفة 4,224,7045 على مساحة 1799

مدرسة أولاد عليو ث عامة وتضم 8 فصول بتكلفة 3,731,75207 على مساحة 3863

8 - مدينة جهينة

مدرسة محمد عبدالمطلب ب م وتضم 28 فصل بتكلفة 6,280,207.57 على مساحة 2324

مدرسة أبو بكر الصديق ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 6,078,207.57 على مساحة 2925

9 - مدينة المنشاة

مدرسة أولاد سلامه ت أ وتضم 18 فصل بتكلفة 4,352,514.82 على مساحة 3084

مدرسة الدناقلة ث ص وتضم 9 فصول بتكلفة 2,697,253032 على مساحة 10479

مدرسة الخنانسة غرب ع وتضم 9 فصول بتكلفة 3,543,083.72على مساحة 2368

مدرسة نجع النواريز ت أ وتضم 6 فصول بتكلفة 2,834,045.72 على مساحة 1876

مدرسة الكوامل قبلى ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 3,390,829.90 على مساحة 4695

مدرسة الشيخ علام ت ا وتضم 11 فصل بتكلفة 6,023,349.14 على مساحة 3096

مدرسة العهد الجديد وتضم 19 فصل بتكلفة 5,185,315.19 على مساحة 2727

مدرسة المنشاه الثانوية بنات وتضم 6 فصول بتكلفة 2,857,918.25 على مساحة 3483

مدرسة 30 يونيو ت أ وتضم 9 فصول بتكلفة 5,374,620.16 على مساحة 2156

10 - مدينة المراغة

مدرسة مجمع الغريزات الصباحية وتضم 10 فصول بتكلفة 3,250,924.0 على مساحة 3192

مدرسة رجب محمد محمود ث وتضم 18 فصل بتكلفة 8,526,157.50 على مساحة 1905

مدرسة الغريزات ع بنين وتضم 7 فصول بتكلفة 2,693,522.2 على مساحة 2800

مدرسة الغريزات ب ج وتضم 10 فصول بتكلفة 3,986,902.3 على مساحة 2964

مدرسة الوقدة ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 5,860,024.5 على مساحة 1400

مدرسة السمارنه ج ت أ وتضم 11 فصل بتكلفة 3,644,691.38 على مساحة 2894

11 - مدينة ساقلته

مدرسة الرياينه الحاجر ب ج وتضم 12 فصل بتكلفة 4,226,874.56 على مساحة 2401

مدرسة محمود عبدالنعيم سليمان ع وتضم 6 فصول بتكلفة 5,404,158.75 على مساحة 1400

مدرسة نجوع الرياينه ث وتضم 21 فصل بتكلفة 6,942,489.75 على مساحة 2079

12 - مدينة طما

مدرسة سلامون ب الحديثة وتضم 8 فصول بتكلفة 5,729,969.84 على مساحة 1360

مدرسة أم دومه ب م وتضم 12 فصل بتكلفة 3,480,579.24 على مساحة 2548

مدرسة طما التربية الفكرية وتضم 8 فصول بتكلفة 11,893,315.17 على مساحة 1980

مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بالمدمر وتضم 12 فصل بتكلفة 5,951,460.36 على مساحة 3683

مدرسة كوم العرب الرسمية لغات بطما وتضم 22 فصل بتكلفة 12,196,164.96 على مساحة 3004

مدرسة التربية القومية ب وتضم 24 فصل بتكلفة 8,866,742.78 على مساحة 2025

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أحدى مدارس حياة كريمة بجرجا



مدارس بسوهاج ضمن تطوير الريف المصرى



مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (1)



مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (2)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (1)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (2)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (3)



مدارس جديدة مبادرة حياة كريمة (4)



مدارس حياة كريمة بسوهاج