اليوم السابع
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تزامنا مع عدوانه على "جنين".. الاحتلال الإسرائيلى يدقق فى هويات الخارجين من نابلس

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:02 ص
تزامنا مع عدوانه على "جنين".. الاحتلال الإسرائيلى يدقق فى هويات الخارجين من نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، من إجراءات التفتيش على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة "نابلس"، تزامنا مع عدوانه المستمر منذ منتصف الليلة الماضية على محافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال منها والتى تعتبر معقلا للمقاومة الفلسطينية. 
 
وقالت مصادر فلسطينية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن قوات الاحتلال توقف السيارات على الحواجز وتقوم بتفتيشها بشكل دقيق وتدقق في هويات الخارجين من "نابلس" على حواجز حوارة على الطريق المؤدي إلى وسط الضفة الغربية، فيما يبدو لمنع انتقال المقاومين الفلسطينيين من الشمال إلى مناطق أخرى. 
 
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مُنتصف الليلة الماضية عدوانا مستمرًا حتى اللحظة على "جنين" ومُخيمها. وبدأ العدوان بقصف جوي لعدة مواقع في "جنين"، وتبع ذلك اقتحام المدينة من عدة محاور. 
 
وكانت مصادر فلسطينية قد أبلغت مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية بدفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية كبيرة إلى الشمال، قبل فترة من بدء اقتحام المدينة ومخيمها. 
 
وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بجروح خطيرة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين من أجل إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات القريبة. 
 
وتشهد "جنين" حتى اللحظة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع وطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية.

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