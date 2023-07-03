اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 03:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحطم مقاتلة "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي ومصرع قائدها

الإثنين، 03 يوليو 2023 02:00 ص
تحطم مقاتلة "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي ومصرع قائدها جيش فنزويلا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي-30" المتعددة المهام، يوم الأحد، في ولاية ميراندا خلال رحلة تدريبية لها، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.

وأشارت الدفاع الفنزويلية إلى أن الطيارين تمكنا من الخروج من المقاتلة، إلا أن قائد الطائرة، العقيد باولينو خوسيه ميلان سابينو، لقي حتفه أثناء تنفيذ الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء التحضيرات للاستعراض المقرّر بمناسبة عيد استقلال فنزويلا يوم 5 يوليو الجاري.

وأعرب رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة الفنزويلية، نيكولاس مادورو، عن تعازيه لأسرة الطيار المتوفى، حيث أمر بفتح تحقيق في أسباب الحادثة.

 

 


فنزويلا

تحطم طائرة

سلاح الجو الفنزويلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة