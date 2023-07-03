تحطم مقاتلة "سو-30" تابعة لسلاح الجو الفنزويلي ومصرع قائدها

أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي-30" المتعددة المهام، يوم الأحد، في ولاية ميراندا خلال رحلة تدريبية لها، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها.