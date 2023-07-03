تحرير 33 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق فى مركزين بالمنيا

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية وخاصة أيام العيد.



فى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص بحملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تنوعت بين (نقص وزن ،غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون،عدم وجود سجل تجارى، عدم وجود شهادة صحية،عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة من تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية بقرية عطف حيدر تنوعت بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل)، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز.