اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:35 ص
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية اوكرانيا
ا ش ا

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أعلن نائب وزير خارجية بيلاروسيا يوري أمبرازيفيتش، استعداد بلاده لتأدية دور في تسوية الأزمة الأوكرانية.
 
وقال نائب وزير الخارجية البيلاروسي - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الأحد - إن بلاده لا تطلب أن تكون وسيطة، ولكنها على استعداد لتقديم كل ما لديها والقيام بدورها في هذا الأمر.. مضيفا أن من مصلحة بيلاروسيا أن تكون مشاركة في مفاوضات سلام لتسوية الأزمة الأوكرانية.
 
وأكد نائب وزير الخارجية البيلاروسي أن الأولوية الرئيسية لبلاده هي أن تظل سماؤها سلمية، وألا يتم قصف أراضيها.. موضحًا أن مينسك تريد ضمانات أمنية.

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