بكين تحذر رعاياها فى فرنسا بعد الاعتداء على حافلة تحمل سياحا صينيين فى مرسيليا

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أصدرت وزارة الخارجية الصينية، تحذيرا لرعاياها فى مختلف أنحاء فرنسا تدعوهم فيه إلى تعزيز أمنهم الشخصى وتأمين سياراتهم ومحل إقامتهم ومتاجرهم.

وحثت الخارجية الصينية - فى بيان، أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية - رعاياها فى فرنسا على الاتصال بالشرطة أو السفارة أو القنصليات الصينية على الفور فى حالة الطوارئ، وذلك بعد تعرض حافلة تحمل 41 سائحا صينيا للهجوم من قبل مجموعة من مثيرى الشغب فى مدينة مرسيليا الفرنسية مساء أمس الأول /الجمعة/.



وأشار البيان، الصادر عن مركز الحماية القنصلية بوزارة الخارجية الصينية، إلى أن المواطنين الصينيين فى فرنسا يتعين عليهم متابعة الوضع الأمنى المحلى عن كثب، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات العنيفة.



وأوضح أن القنصلية العامة الصينية فى مرسيليا تواصلت مع الشرطة المحلية على الفور عقب حادث الحافلة لتقديم المساعدة العاجلة للسائحين الصينيين، كما طلبت القنصلية إجراء مفاوضات مع الجانب الفرنسى لضمان السلامة الشخصية وممتلكات الصينيين هناك، ممؤكدا أن كل هؤلاء السياح غادروا حاليا الأراضى الفرنسية وعادوا إلى الصين.



وبحسب صحيفة "جلوبال تايمز"، يأتى تحذير الوزارة بعد تعرض حافلة تقل سائحين صينيين لهجوم من قبل مثيرى الشغب فى مرسيليا وسط العنف المستمر فى العديد من المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على مقتل مراهق على يد الشرطة، وتم تكسير زجاج النوافذ حافلة السياح الصينيين، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من ركاب الحافلة.