وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعد في جميع أنحاء المنطقة حتى ظهر غد الثلاثاء، ودعت السكان إلى توخي الحذر من الانهيارات الطينية والفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار الجسر الخرساني، الذي يبلغ ارتفاعه 37 مترا فوق نهر صغير يمر عبر ياماتو، وفقا للسلطات المحلية، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



