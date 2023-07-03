اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 09:28 م
أكرم القصاص
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المستشار الألمانى يتباحث هاتفيا مع زيلينسكي حول الأوضاع في أوكرانيا

الإثنين، 03 يوليو 2023 08:00 م
المستشار الألمانى يتباحث هاتفيا مع زيلينسكي حول الأوضاع في أوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتس
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الاثنين إن المستشار الألماني أولاف شولتس تباحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكى وناقش معه الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.


وأضاف المتحدث -في تصريح صحفي- إن الرئيس الأوكراني شكر الحكومة الفيدرالية الألمانية على الدعم العسكري لا سيما لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني والمدفعية.


وجدد المستشار الألماني تأكيد التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا. وأعلن أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.


ودعا المستشار الألماني والرئيس الأوكراني إلى تمديد اتفاقية الحبوب تحت رعاية الأمم المتحدة إلى ما بعد 17 يوليو، ما يساعد على تحسين وضع الغذاء العالمي.
واتفق الجانبان على مواصلة التبادل البناء بينهما، وأيضًا بهدف الدعم العالمي لحل السلام والبقاء على اتصال وثيق.


ألمانيا

أولاف شولتس

أوكرانيا

زيلينسكي

الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا وروسيا



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