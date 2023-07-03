المتهم باحتجاز شخصين فى عين شمس: استوليا على هاتف ونقود زوجتى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم باحتجار سائق توك توك ومالك التوك التوك، في منطقة عين شمس، عقب القبض عليه، أنه لم يخطط لاختطافهما أو احتجازهما، وذكر أن زوجته كانت تستقل التوك توك بصحبة السائق ومالك التوك توك لتوصيلها، وفقدت هاتفها وحافظة نقودها بالتوك توك، واكتشف أنهما استوليا على النقود والهاتف.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه تمكن من تحديد هويتهما، وشاهدهما أثناء استقلال التوك توك، فتمكن من إيقافهما، واعتدا عليهما بالضرب، ثم احتجزهما بشقته، وطلب منهما إعادة النقود والهاتف مقابل إطلاق سراحهما، وذكر أن شقيق أحدهما أعاد المفقودات له عقب الاتصال به.

بسؤال مالك التوك توك والسائق، ذكرا أن المتهم اعتدى عليهما بالضرب، واحتجزهما داخل شقته، وأشارا أنهما عثرا على هاتف ونقود زوجة المتهم، عقب توصيلها بالتوك توك، واستوليا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمه بدائرة قسم شرطة المطرية) بتلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أبلغها خلالــــه باحتجازه لنجلهـــا (مالك مركبة " توك توك" مقيم بذات العنوان) بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص تم تحديد الشقة المُشار إليهـا وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصين (المُبلغ بغيابه- سائق مركبة التوك توك "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم).

بمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.