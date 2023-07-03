اليوم السابع
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القبض على شخص لاتهامه بقتل سائق توك توك فى القاهرة

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:29 ص
القبض على شخص لاتهامه بقتل سائق توك توك فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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