العثور على جثة شاب جامعى يقيم بمحافظة الدقهلية طافية بنهر النيل في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من إنتشال جثة طالب جامعى يقيم بمحافظة الدقهلية عثر عليها طافية بنهر النيل ببندر مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية على الجثة.

وعلى جانبا أخر تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف غموض العثور على الجثة بالمنطقة بالرغم من أن محل إقامته هو محافظة القليوبية وتم إخطار أهلية المتوفى تمهيدا للسؤال في الواقعة وظروفها وملابساتها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

هذا وقد تبين من خلال الفحص والمعاينة العثور على جثة طافية بنهر النيل بشارع السكاكين بندر المنشأة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو محمد .ز.م 35 سنة حاصل على ليسانس اداب ومقيم الدقهلية ويرتدى كامل ملابسه قميص اصفر وبنطلون جينز اسود و لا يوجد ثمة أثار ظاهرية وبطيات ملابسه محفظة بها نقود وفيزا كارت وجاري استدعاء أهليته وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حيال الواقعة