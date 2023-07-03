وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "جنوب"، فاديم أستافييف- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الاثنين/- إن طيران مجموعة قوات "جنوب" شن ضربات صاروخية على أماكن مرابطة جنود ومعدات العدو في اتجاه ليسيتشانسك، وكذلك في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك (باخموت) واتجاه (قرية) ألكسندرو كالينينكو".

وأضاف أستافييف، أن طاقم منظومة "تورنادو إس" الصاروخية الروسية ضرب موقع قيادة اللواء الميكانيكي 53 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية بريدتيتشينو، فيما "دمر القصف مستودع ذخيرة العدو قرب قرية كراسنويه".

وتابع أن العسكريين الروس دمروا أيضا مركبة قتال مشاة أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" في قرية قسطنطينوفكا، ومدفع "دي-30" من عيار 122 ملم في قرية ماكسيميليانوفكا، ومدفع هاوتزر "مستا بي" من عيار 152 ملم قرب قرية أوسترويه.