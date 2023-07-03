اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف حقيقة وجود حفر فى كوبرى بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:29 م
الداخلية تكشف حقيقة وجود حفر فى كوبرى بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير أعلى كوبرى_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوم بمقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بوجود حفر بالطبقة الأسفلتية بالكوبرى الكائن أمام مصانع الغاز ببورسعيد، مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.
 
بالفحص تبين أن الطريق المُشار إليه هو الطريق الموازى لطريق (دمياط/بورسعيد) خلف شركات الغاز "الطريق القديم" ، ويتم حالياً إعادة تأهيل وصيانة الكبارى الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن طريق ( دمياط/ بورسعيد ) الحالى هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة ولا يوجد به أى ملاحظات "وهو بديل للطريق محل الفحص".
 
 

الاجهزة الامنية

وجود حفر

أعلى كوبرى

بور سعيد

مواقع التواصل الاجتماعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة