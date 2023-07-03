اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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"الخطوط السعودية" تدشن أولى رحلاتها إلى مطار "برمنجهام" بالمملكة المتحدة

الإثنين، 03 يوليو 2023 09:00 م
"الخطوط السعودية" تدشن أولى رحلاتها إلى مطار "برمنجهام" بالمملكة المتحدة الخطوط السعودية
أ ش أ

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دشّنت الخطوط السعودية بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، اليوم الاثنين أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار برمنجهام الدولي بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجية الخطوط السعودية التي تستهدف الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة.


وقالت نائب الرئيس للمبيعات بالخطوط السعودية منال الشهري، إن الشركة تعتز بتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية في المملكة المتحدة لتوفير المزيد من الخيارات لضيوفها، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


من جانبه.. أكد نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي سلطان عطيفي أن الخط الجديد يعزز نمو شبكة الرحلات بالشراكة مع برنامج الربط الجوي ويسهم في دعم الأهداف السياحية بين السعودية والمملكة المتحدة وتسهيل وتنظيم عمليات السفر وإجراءاته.


السعودية

الخطوط السعودية

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