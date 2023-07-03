الجزائر تخفض إنتاجها من النفط بحوالي 20 ألف برميل يوميا فى أغسطس

وكالات

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الإثنين، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، في الفترة بين 1 و31 أغسطس المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية "كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك +" ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط، تقرر الجزائر تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023".

وبيّنت أن هذا التخفيض الإضافي يأتي زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا الذي تم تحديده في أبريل الماضي.

وأكدت أن إنتاج الجزائر سيصبح، بالنسبة لشهر أغسطس المقبل، 940 ألف برميل يوميا.