اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 12:50 م
أكرم القصاص
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الجامعة العربية تدين بشدة العدوان الإسرائيلى على جنين وتحذر من تداعياته

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:04 م
الجامعة العربية تدين بشدة العدوان الإسرائيلى على جنين وتحذر من تداعياته الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذى يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامى من ضحايا ودمار فى سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل فى المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الإسرائيلى.

وحملت الجامعة العربية - فى بيان اليوم الاثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية. 
 
كما حذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

الجامعه العربيه

جنين

العدوان الاسرائيلى على جنين

فلسطين

جيش الاحتلال



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