التعليم: مراجعة يدوية من أوراق التصحيح الإلكترونى للثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مراجعة يدوية من كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى للتأكد من دقة التصحيح الإلكترونى وضمان حصول كل طالب على حقه.

وقالت المصادر، لا نريد غلطة واحدة فى التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى هناك ضمانات كبيرة لخروج امتحانات الثانوية العامة كما يجب وخاصة أعمال التصحيح، متابعة: أعمال التصحيح لا تقل أهمية عن الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.