اليوم السابع
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التخطيط: تطوير 68 مُستشفى و55 وحدة رعاية أوليّة بمشروع التأمين الصحي

الإثنين، 03 يوليو 2023 09:00 ص
التخطيط: تطوير 68 مُستشفى و55 وحدة رعاية أوليّة بمشروع التأمين الصحي مستشفي ارشيف
كتبت أسماء امين

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من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى الجديد عام 23/2024 في مجال تطوير الخدمات الصحيّة، اشتملت  على تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة،  و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدات رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، وتجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائقة، وأقسام العناية الـمُركّزة لكبار السن، فضلًا عن استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهّزة طبيًا، واستكمال بعض الـمشروعات الاستراتيجيّة، ومنها الـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، ومبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر

وأشار التقرير  إلى أنه من الـمُستهدف أيضًا دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة، كما أنه جار إنشاء ثمانِ محطّات لرصد الـمُلوّثات، و17 مُجمّع محارق النفايات في إطار جهود التحسين البيئي.


التخطيط

الصحة

حياة كريمة

الحكومة



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