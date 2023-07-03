الاحتلال الإسرائيلى يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلا وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب سميح أبو الوفا (21 عاما)، وإصابة أخر بجروح حرجة.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع، بسحب وكالة "وفا".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوى انفجارات كبيرة سمعت فى جنين بعد غارات إسرائيلية.