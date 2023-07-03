الاتحاد الأوروبي: المركز الدولي لمحاكمة روسيا يبدأ عملياته اليوم في لاهاي

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أعلن الاتحاد الأوروبي أن المركز الدولي لمحاكمة روسيا على جرائمها ضد أوكرانيا (ICPA) بدأ عملياته اليوم الإثنين في لاهاي تحت رعاية وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست).



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن المركز، الذي تم إنشاؤه حديثًا، سيكون هو المفتاح للتحقيق في جريمة العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وتسهيل بناء القضايا للمحاكمات المستقبلية وسيوفر المركز هيكلًا لدعم وتعزيز التحقيقات الجارية والمستقبلية في جريمة روسيا والمساهمة في تبادل وتحليل الأدلة التي تم جمعها منذ بدء العمليات في شهر فبراير من العام الماضي.



وأضاف البيان: أن المركز، الذي تم إنشاؤه بدعم من المفوضية الأوروبية، يتكون من مدعين وطنيين مختارين يشاركون بالفعل في فريق التحقيق المشترك، الذي يرتبط به المركز في عملياته، وسيتمكن الخبراء المشاركون من العمل معًا يوميًا وتبادل الأدلة بسرعة والاتفاق على استراتيجية مشتركة، في حين ستوفر يوروجست الدعم التشغيلي والقانوني والمالي واللوجستي، بما في ذلك حفظ الأدلة وتخزينها وتحليلها وهذا العمل ضروري للتحضير للمحاكمات المستقبلية، سواء كان ذلك أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- تعليقًا على ذلك:" يستمر الهجوم الروسي على أوكرانيا في جلب أهوال لا توصف كل يوم وأصبحت الأنباء المقلقة للغاية بشأن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بمثابة تذكرة يومية قاسية بإراقة الدماء ، مشيرة إلى أن مركز الادعاء الدولي الجديد سيلعب دورًا رئيسيًا في التأكد من تقديم الجناة إلى العدالة.