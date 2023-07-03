اليوم السابع
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"الأونروا" تعرب عن قلقها إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:20 م
"الأونروا" تعرب عن قلقها إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين الأونروا
أ ش أ

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أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، المعروف بالكثافة السكانية العالية. 


وطلبت "الأونروا"، في بيان صحفي، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية. 


وأشار البيان إلى الأضرار الجسيمة التي وقعت للبنية التحتية للمخيم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بشبكة المياه، ما أدى لتعطل خدمات المياه والكهرباء في مناطق واسعة منه، ما جعل سكان المخيم غير قادرين على الانتقال من منازلهم، وكثير منهم بحاجة ماسة إلى الطعام ومياه الشرب وحليب الأطفال.


الأونروا

فلسطين

مخيم جنين

الاحتلال الإسرائيلى



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