الأمن الروسى يحبط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسيونوف "نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية".
وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال جهاز الأمن الفيدرالي إنه اعتقل مواطناً روسياً "جندته الخدمات الأوكرانية وتم تدريبه في أوكرانيا على التعامل مع الألغام".
وذكر أن الرجل "خطط لتفجير سيارة أكسيونوف"، لكن تم إلقاء القبض عليه وهو يأخذ القنبلة من مخبأ.
وأشار الجهاز إلى أنه تم فتح قضايا متعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
الأمن الروسى يحبط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرمالإثنين، 03 يوليو 2023 10:05 ص
الشرطة الروسية - أرشيفية
وكالات
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسيونوف "نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسيونوف "نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية".
الموضوعات المتعلقة
روسيا: القوات الأوكرانية تقصف الجسور بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرمالخميس، 22 يونيو 2023 10:26 ص
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين بدون طيار شمال القرمالإثنين، 19 يونيو 2023 12:02 م
المخابرات البريطانية: المياه ستتوقف عن التدفق لشبه جزيرة القرم بعد انهيار سد كاخوفكاالأحد، 11 يونيو 2023 09:48 ص
القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 مسيرات جوية أوكرانيةالأحد، 04 يونيو 2023 12:43 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة