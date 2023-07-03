اليوم السابع
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الأمن الروسى يحبط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:05 ص
الأمن الروسى يحبط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الشرطة الروسية - أرشيفية
وكالات

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إحباط محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا سيرجي أكسيونوف "نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال جهاز الأمن الفيدرالي إنه اعتقل مواطناً روسياً "جندته الخدمات الأوكرانية وتم تدريبه في أوكرانيا على التعامل مع الألغام".

وذكر أن الرجل "خطط لتفجير سيارة أكسيونوف"، لكن تم إلقاء القبض عليه وهو يأخذ القنبلة من مخبأ.

وأشار الجهاز إلى أنه تم فتح قضايا متعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.


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