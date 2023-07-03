وذكر البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكترونى، اليوم الاثنين، أن بايدن يستهل جولته بزيارة لندن بالمملكة المتحدة للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يتوجه بعد ذلك إلى فيلنيوس بليتوانيا في الفترة من 11 إلى 12 يوليو لحضور قمة الناتو الـ 74، وفي 13 يوليو يزور بايدن عاصمة فنلندا، هلسنكي، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول جولة الرئيس الأمريكي قريبًا.