اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اقتصادية قناة السويس تستهدف 6 محطات جديدة.. أبرزها ألمانيا وكوريا الجنوبية

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:00 م
اقتصادية قناة السويس تستهدف 6 محطات جديدة.. أبرزها ألمانيا وكوريا الجنوبية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خطتها للترويج لمشروعات المنطقة في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع جهود تعظيم العائد الاقتصادي للمنطقة.

ومن المخطط أن تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الثاني من العام الجاري طرق أبواب الاستثمارات في كل من كوريا الجنوبية - ألمانيا - المملكة المتحدة - فيتنام - سنغافورة والبرازيل، حيث تقوم الهيئة بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة من خلال إنشاء المنصة الوطنية لمشروعات الوقود البديل النظيف، وطرح الفرص في المشروعات ذات الأولوية 17 قطاع و4 صناعات مكملة لصناعة الوقود الأخضر.

وشهدت المنطقة توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية خلالها والإعلان عن أبرز العقود بمناطقها الصناعية وموانئها التابعة، فضلاً عن إطلاق أولى حملاتها الترويجية محلياً وخارجياً خلال نوفمبر الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لتعريف الجمهور المستهدف والرأي العام المصري بماهية المنطقة وأهمية هذا المشروع القومي الواعد لدفع عجلة التنمية في مصر.

أيضاً قامت المنطقة الاقتصادية بوضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة حيث قامت المنطقة بتنفيذ جولات ترويجية في دول أوروبية وآسيوية منها  فرنسا – المجر - اليابان - هولندا – أوزباكستان - بولندا - السويد - الصين - هونج كونج وآخرهم الهند.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

كوريا الجنوبية

جذب استثمارات



الموضوعات المتعلقة

وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالهند: شرق بورسعيد منطقة واعدة لصناعة السيارات

السبت، 24 يونيو 2023 12:43 م

إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد ثورة 30 يونيو.. تطوير الموانئ والمناطق الصناعية لتحويل المنطقة الاقتصادية لمركز لوجستى.. جذب كبرى الشركات لتوطين الصناعات.. وتعاقدات بالمليارات لمشروعات الوقود الأخضر

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:20 م

136 شركة صينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2.4 مليار دولار

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة