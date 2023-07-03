إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى طريق المحور - أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق المحور نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق المحور - أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى للعلاج اللازم.