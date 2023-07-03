اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادثى سقوط من أعلى فى محافظة بورسعيد

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:30 م
إصابة شخصين فى حادثى سقوط من أعلى فى محافظة بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شخصين في حادثتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط من أعلى. 
 
استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد علي عبد الرحمن 21 سنة، بإدعاء سقوط من أعلى في إحدى الأماكن السياحية بالمحافظة، ومصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر. 
 
كما استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عاطف أحمد مراد 68 سنة، بإدعاء سقوط من مرتفع بالمنطقة السادسة، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس.
 
تم تحرير محضرين بالواقعتين واخطار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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