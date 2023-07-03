أستاذ أورام: الدولة وفرت العلاج الموجه لسرطان الرئة بأقراص تؤخذ بالفم مجانا

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع" عن أن سرطان الرئة من الأورام الخطيرة المنتشرة في العالم وفى مصر، ولذلك يجب الاهتمام بهذا النوع من السرطان، وهو من السرطانات التى يمكن الوقاية منها عن طريق الامتناع عن التدخين.

وأكدت أن التدخين سبب مباشر للإصابة بسرطان الرئة، موضحة أن الامتناع عن التدخين يقى من سرطان الرئة بنسبة 90، موضحة أن حوالى 20 إلى 25% من المرضى يجرون الفحص الجينى ويجدون أنه يمكن أن يستفيدوا من هذا العلاج الموجه، وقد تم طرحه فى مصر، وفى البداية كان سعره غاليًا، ولكن بتعاون شركات الأدوية والمسئولين وأصحاب القرار فى مصر استطاعوا تخفيض سعر هذه الأدوية وتوفيرها على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وأصبحت أقل من أى دولة بالعالم.

وأشارت إلى أنه فى السنوات الماضية حدث تقدمًا كبيرًا فى مجال علاج سرطان الرئة، وهى تختلف من نوع آخر حسب حالة المريض، فالتحاليل الجينية تحدد حاجة كل مريض للعلاج، مؤكدة، أن هناك الجيل الأول والثانى والثالث من مجموعة الأدوية وهى أقراص من العلاجات الموجهة، التي يمكن أن يتناولها المريض وهو فى منزله، وتحسن حالة المريض المصاب بسرطان الرئة، وتجعله أقل عرضه للآثار المعروفة الموجودة بالعلاج الكيميائى.

وتابعت أن العلاج المناعى تطور جدًا، ويمكن الاستفادة من العلاج المناعى وليس له آثار جانبية مثل العلاج الكيميائى، وأخف من الكيميائى والسعر كان مرتفعًا وتم تخفيض سعره لصالح المريض المصرى، ونتمنى أن تكون العلاجات الحديثة فى متناول جميع المرضى موضحة، أن كل فترة الدولة تقوم بعمل تحديث للأدوية والتى يثبت فعاليتها وكفاءتها.

وقالت، إن إطلاق مبادرة للكشف عن سرطان الرئة سيساعد فى الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة، والذى يمكن أن يأتى بأعراض خفيفة، ولكن عندما يكون هناك ضيق بالتنفس أو دم سنكون قد وصلنا للمراحل المتأخرة، ولكن المراحل المبكرة تنقذ حياة المريض حتى قبل ظهور الأعراض .

وأوضحت، أن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، مؤكدة، أن عمال المصانع عليهم ارتداء الواقيات للحماية من سرطان الرئة ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية للسيطرة على مرض سرطان الرئة، موضحة، أن نسب الشفاء تحسنت جدًا بعد ظهور الأدوية الجديدة والآثار الجانبية أصبحت قليلة جدًا ما أصبحت جودة حياة المريض أفضل .