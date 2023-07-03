أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد حار رطب على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الأرصاد: طقس غد حار رطب على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن. قوات إسرائيلية تحاصر مسجدا فى مدينة جنين وتهدد بقصفه يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين بالضفة الغربية بذريعة اختباء مسلحين داخله، وتوجه تحذيرا بأنها ستقصف المسجد حال عدم تسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. كتيبة جنين تعلن إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة وشن هجوم على الاحتلال أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة. نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. نائب وزير التعليم: جار مراجعة النتيجة قبل اعتمادها قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه يتم الآن مراجعة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشعب، قبل اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها فى الكنترولات. الصحة: حملة 100 يوم صحة هى بداية الطريق لمستقبل خالى من الأمراض قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة هي بداية الطريق لمستقبل خالي من الأمراض وطالبت المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم .