7 رسوم تخصمها البنوك من الحسابات المصرفية .. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع إلى 42.3 مليون مواطن من 65.4 مليون مواطن ممن لهم حق فتح حساب مصرفي بنسبة 64.8%، ويفرض على الحسابات البنكية 7 رسوم أبرزها:



1- رسوم المحافظة أو الإبقاء على الحساب تقوم بعض البنوك بفرض رسوم شهرية أو سنوية مقابل الإبقاء على الحساب أو إجراء المعاملات المصرفية لصاحب الحساب، وفي بعض الأحيان تعفي بعض الحسابات من تلك الرسوم في حالة تجاوز رصيد الحساب مبلغًا محددًا لذلك يجب التأكد من سياسة البنك الذي تتعامل معه ومحاولة إيجاد طرق لخفض تلك الرسوم، إضافة إلى إمكانية دمج حساباتك بالبنك لتحقيق ذلك الرصيد.



2- رسوم ماكينة الصراف الآلي تفرض بنوك رسومًا على استخدام ماكينات الصراف الآلي خارج شبكاتها أو غير التابعة لها، وتختلف تلك الرسوم فيما بين البنوك، وتفرض تلك الرسوم على كل معاملة مصرفية لكل من البنك صاحب الماكينة والبنك صاحب الحساب.

لذا إذا كنت تكثر من استخدام ماكينات الصرف الآلي، يجب عليك البحث عن أماكن توافر ماكينات الصرف الآلي التابع لبنكك، أو اختيار التعامل مع بنك ذو شبكة واسعة من ماكينات الصرف الآلي أو بنك لا يفرض رسوم على استخدام ماكينات صرف التابعة لبنك آخر.

وفي حالة الضرورة يكون من الأفضل أن تقوم بسحب كل ما تحتاجه مرة واحدة بدل من تكرار عمليات السحب مما يضاعف من رسوم استخدام ماكينة الصرف الآلي.



3- رسوم استبدال كروت الخصم وكروت السحب من ماكينات الصرف الآلي تفرض بعض البنوك رسوم على إصدار كروت بديلة، لذا حاول أن تحافظ على كروت الخصم والسحب من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بك.



4- رسوم على كروت الخصم بعض البنوك تفرض رسومًا على مشترياتك التي تقوم بدفعها عن طريق بطاقات الخصم، لذا يجب التأكد من توافر كافة المعلومات لديك عن كارت الخصم الخاص بك عند استلامه من البنك. 5- رسوم على السحب المبكر من شهادات الادخار تفرض بنوك رسومًا على سحب أموال شهادات الادخار قبل موعد استحقاق الشهادة، لذا يجب حساب نسبة تلك الرسوم من الفائدة التي تحصل عليها من تلك الشهادة الادخارية.



6- رسوم على الأرصدة غير الكافية تشير الأرصدة غير الكافية إلى عدم وجود أموال كافية بذلك الحساب لإصدار شيكات عليه، وتفرض البنوك عادة رسوم على صاحب الحساب الذي أصدر شيك بقيمة أعلى من قيمة رصيد الحساب، لذلك لا بد من عدم إصدار شيك لا توجد أموال كافية بالحساب لتغطيته.



7- رسوم السحب على المكشوف يشير السحب على المكشوف إلى منح القروض قصيرة الأجل إلى صاحب الحساب عندما يصل رصيده إلى الصفر، وتستخدم هذه الميزة لمنع إصدار شيكات دون رصيد كافي أو رفض معاملات بطاقات الخصم عند عدم وجود أموال كافية في الحساب، وتسمى هذه الميزة بـ"حماية السحب على المكشوف".

فإذا كنت قد اشتركت في حماية السحب على المكشوف، وأصدرت شيك دون رصيد كافي سيقوم البنك بدفع الشيك أو الخصم على حسابك، ولكن قد يفرض عليك بعض الرسوم، لذا يجب التأكد من سياسة السحب على المكشوف الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه.