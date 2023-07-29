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30 سبتمبر بدء الدراسة.. اعرف الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى الجديد (إنفوجراف)

السبت، 29 يوليو 2023 06:07 م
30 سبتمبر بدء الدراسة.. اعرف الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى الجديد (إنفوجراف) "الأعلى للجامعات" يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، الموافقة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد
الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


الأعلى للجامعات

الدراسة فى الجامعات

موعد بدء الدراسة بالجامعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسى



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