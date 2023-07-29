اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"100 يوم صحة" بالإسماعيلية تتابع تقديم الخدمات الطبية المجانية على الشواطئ

السبت، 29 يوليو 2023 05:16 م
"100 يوم صحة" بالإسماعيلية تتابع تقديم الخدمات الطبية المجانية على الشواطئ الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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تابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إقبال المواطنين على المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة" بالعيادات المتنقلة والفرق الثابتة وجهود الفرق الطبية من بداية الحملة، وحتى الآن وارتفاع مؤشر الأداء للفرق بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.
 
جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت لأعمال المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك بنادي وشاطئ الفيروز، حيث قامت الفرق الطبية بالكشف الطبي على عدد 100 حالة حتى الآن.
 
كما قامت الفرق الطبية بوحدة طوسون بالإسماعيلية بتقديم الخدمة الطبية لعدد 41 سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفي وحدة الضبعية، تم الكشف على عدد 141 سيدة مبادرة صحة المرأة و210 حالة ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
 
كما قامت الإدارة الصحية بجنوب بتقديم الخدمة الطبية لعدد 140 سيدة مبادرة صحة المرأة، وفي الإدارة الصحية بالشيخ زايد، تم تقديم الخدمات الطبية لعدد150 حالة ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
 
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (1)
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (1)

 

الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (2)
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (2)

 

الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (3)
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (3)

 

الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (4)
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (4)

 

الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (5)
الخدمات الطبية المجانية على شواطئ الإسماعيلية (5)

 

 


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