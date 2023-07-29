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‫رئيس مركز المناخ: انخفاض 5 درجات فى الحرارة مع انحسار مؤقت للمنخفض الحار

السبت، 29 يوليو 2023 01:31 م
‫رئيس مركز المناخ: انخفاض 5 درجات فى الحرارة مع انحسار مؤقت للمنخفض الحار الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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‏‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بداية من اليوم السبت سيحدث انخفاض 5 درجات مع انحسار مؤقت للمنخفض الحار.
 
ويشار إلى أن شهر أبيب هو آخر شهر فى الصيف وأشد الشهور حرارة وفيه تسود الحرارة الشديدة طوال الوقت، حيث تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي " كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات وما يتتبعه من زيادة إفراز هرمون الأثيلين وعلاقته أحيانا بكسر صفة مقاومة بعض الأصناف للفيروسات والفطريات إجبارية التطفل.
 
وأشار فهيم إلى أنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباحية من النهار ويستغل ذلك فى إجراء كل العمليات الزراعية الضروية فى هذا التوقيت من رش وتسميد ورى وخلافه.
 

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الموجة الحارة

الزراعة



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