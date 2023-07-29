اليوم السابع
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‫الزراعة: تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بالهرم تمهيدا لافتتاحها

السبت، 29 يوليو 2023 12:16 م
‫الزراعة: تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بالهرم تمهيدا لافتتاحها منافذ السلع التابعة لوزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور شعبان عبد السميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية ان الإدارة قامت خلال شهرى يونيو ويوليو بتطوير منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الإساسية التي يحتاجها المواطنين وبيعها باسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع العبىء عن المستهلك. 
 
أضاف "عبدالسميع " أنه جارى حاليا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور مشيرًا إلى أن المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقى تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم باسعار مخفضة.
 
كما أشار إلى أن المعرض الدائم التابعة للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكرى الصقعى.
 
يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معا لمحاربة الغلاء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
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