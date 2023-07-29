يابانى ينفق 20 ألف دولار لتحويل نفسه إلى كلب.. حلم حياته من الابتدائية

كتب محمد جمال

أنفق رجل يابانى أكثر من 20000 دولار ليصبح كلبًا، أنفق رجل ياباني والمعروف باسم Toco ، مليوني ين أي ما يعادل (22000 دولار أسترالى) لتحقيق حلمه الدائم فى "أن يصبح حيوانًا"، بحسب نيويورك بوست.

شوهد Toco وهو يلعب في الفناء الخلفي لمنزله على أربع أرجل مثل الكلاب ويؤدي الحيل مقابل المكافآت.

أخذ توكو أخيرًا مشيته الأولى وتكوين صداقات مع الكلاب على الفور ثم غامر فى الظهور على الملأ لأول مرة ليكشف عن مظهره الجديد.



توكو

في مقاطع فيديو منشورة على التواصل الاجتماعى، شوهد توكو وهو يُخرج في نزهة على مقود ، وهو يستنشق كلابًا أخرى في حديقة ويتدحرج على الأرض.

يقول توكو إنه يخفي هويته البشرية لأنه لا يريد أن يحكم عليه أشخاص يعرفهم، مؤكدا لصحيفة ديلي ميل إنه لا يريد أن تُعرف هويته ، خاصة من قبل الأشخاص الذين أعمل معهم".



توكو يسلم على المارة فى الشوارع

وأكد أنهم يعتقدون أنه من الغريب أنني أريد أن أصبح كلبا، مشيرا إلى أنه نادرًا ما يخبر أصدقائه لأنه يخشى أن يظنوا أنه غريب الأطوار" .

قال توكو إن أصدقائه وعائلته بدوا مندهشين للغاية عندما علموا أنه أصبح حيوانًا."

وأكد توكو : "أتذكر أنني كتبت في كتاب التخرج من المدرسة الابتدائية أنني أردت أن أصبح كلبا وأمشي في الخارج."



توكو يرتدى زى الكلب

على الجانب الأخر، أمضت الشركة اليابانية Zeppet ، التي تصنع أزياء الإعلانات التلفزيونية والأفلام ، 40 يومًا في صنع ملابس Toco بقيمة 22000 دولار.

وقال المتحدث باسم الشركة: "على غرار كلب الكولي ، فإنه يعيد إنتاج مظهر كلب حقيقي يمشي على أربع أرجل."