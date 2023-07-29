وفاة شاب بأزمة قلبية بعد احتفاله بتخرجه فى قنا

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن بين أرجاء قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بعد وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة وهو صائم.

وتوفي الشاب عبدالله حسن محمود أحمد، 22 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهو صائم يوم عاشوراء، وكان قد احتفل بحفل تخرجه منذ أسبوعين من كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي.

وقال أحد أهالي القرية، إن عبد الله كان يتمتع بحسب الخلق والحفاظ على الصلاة ومساعدة الآخرين وهو ما جعل الحزن كبير بالقرية، ومن المقرر تشيع الجثمان اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.