وحدة حياة كريمة تتابع الأعمال الجارية بمشروعات المرحلة الثانية بأسوان

وشدد محافظ أسوان، على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل ، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

وفى هذا الإطار قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع مع رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى ، وبحضور مسئولى الجهات والقطاعات التنفيذية للتنسيق فيما بينهم للبدء فى إختبار ومعاينة المواقع المدرجة ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزى أسوان ودراو ، ومراجعة مطالب وإحتياجات الأهالى الفعلية بهذا القرى ، والتى رصدتها وحدة حياة كريمة ، وبناءاً على ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع بين كافة الجهات فقد قام أعضاء الوحدة بمرافقة رئيس قرية أبو الريش ، ومسئولى الشركة المنفذة بتفقد موقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعه لقرية أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم ، وجار حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه سوف يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46 ألفا و324 نسمة يمثلون سكان القريه وتوابعها من النجوع ، وعددهم 43 تابعا.

مؤكد علي أنه لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة ، فيما تم نقل تعليمات محافظ أسوان للشركة المنفذة بضرورة وضع بانر به كافة البيانات الدالة على المشروع بعد مزلقان كلية الهندسة ، وهو المدخل المؤدى لموقع محطة المعالجة .