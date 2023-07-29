وحدة حياة كريمة تتابع الأعمال الجارية بمشروعات المرحلة الثانية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة فى مرحلتيها الأولى والثانية.
وشدد محافظ أسوان، على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل ، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.
وفى هذا الإطار قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع مع رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى ، وبحضور مسئولى الجهات والقطاعات التنفيذية للتنسيق فيما بينهم للبدء فى إختبار ومعاينة المواقع المدرجة ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزى أسوان ودراو ، ومراجعة مطالب وإحتياجات الأهالى الفعلية بهذا القرى ، والتى رصدتها وحدة حياة كريمة ، وبناءاً على ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع بين كافة الجهات فقد قام أعضاء الوحدة بمرافقة رئيس قرية أبو الريش ، ومسئولى الشركة المنفذة بتفقد موقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعه لقرية أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم ، وجار حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية.
وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه سوف يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46 ألفا و324 نسمة يمثلون سكان القريه وتوابعها من النجوع ، وعددهم 43 تابعا.
مؤكد علي أنه لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة ، فيما تم نقل تعليمات محافظ أسوان للشركة المنفذة بضرورة وضع بانر به كافة البيانات الدالة على المشروع بعد مزلقان كلية الهندسة ، وهو المدخل المؤدى لموقع محطة المعالجة .
من ناحية أخري، كانت قد قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء في تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق "نواة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة " إتجاه " لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان.
ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في "تصريحات صحفية" بأن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواه بمركز شباب بدر ، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى بإعتبار ذلك كنشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة .
ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية ، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب ، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية .
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