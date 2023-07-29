نهاية رحلة تاجر الكيف فى الوراق.. سقط قبل ترويج الحشيش بين زبائنه

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر في الوراق، متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، وترويجها بين عدد من المتعاطين في الوراق.

ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته هاتفين محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات.

اعترف المتهم بالإتجار بمخدر الحشيش، وذكر أنه يستخدم دراجة نارية في توصيل المخدر لعملائه، كما اعترف بحيازة الهاتفين لسهولة التواصل معهم، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.