ننشر مواقيت الصلاة السبت 29/7/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:17 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:38 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 8:59