اليوم السابع
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نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر بالتعليم تكشف معدلات النجاح (إنفوجراف)

السبت، 29 يوليو 2023 05:39 م
نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر بالتعليم تكشف معدلات النجاح (إنفوجراف) مصادر بوزارة التعليم تكشف معدلات النجاح

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معدات وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أن الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50% إلى 65%، من بين كل الشراح الأخرى، تليها الشريحة من 70% إلى 80%، ولكن الأقل هي التي حصلت على 95% فأكثر.
 
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.
 
وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.
 
وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور. 

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية

وزارة التعليم



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