موسكو: المرشح الرئاسي الأمريكي كينيدي معرض للنقد لدعوته لعقد حوار معنا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دعوة المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي لعقد حوار رفيع المستوى مع روسيا، سيجعله عرضه للمضايقة والانتقاد في الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك اضطهادا دائم لكل من يتحدث عما يتعارض مع مصالح ممثلي النخبة الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم تشغيل آلة هائلة من الكراهية والمضايقات تجاه المرشح؛ لأن تصريحاته تتعارض تماما مع ما كانوا يصرحون به على مدار السنوات الماضية.

وتابعت المتحدثة: "نحن لم نوقف أي علاقات مع أي طرف.. كنا مستعدين لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، ولسنوات عديدة حاولنا إقناعهم بأن العلاقات المتساوية والمفيدة للطرفين أفضل من الحروب الباردة أو الساخنة.. لكن وكما ترون، يسود منطق آخر هناك – منطق الاستثنائية والإملاءات وفرض الرأي الذاتي على الجميع".