مصر تقدم 11 شحنة مساعدات طبية لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى إلى أوزبكستان

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شاركت سفيرة مصر في طشقند السفيرة أميرة فهمي، في احتفالية نظمها الجانب الأوزبكي بمناسبة تسلمه 11 شحنة مساعدات طبية مصرية لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن المسئولين الأوزبك أشادوا بالمساعدات الإنسانية الطبية المقدمة من مصر التي سيكون لها عظيم الأثر في شفاء آلاف المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد الحساني إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في مجال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) في أقل من 5 سنوات، وتجربتها الرائدة في تقديم العقاقير بأسعار زهيدة للمرضى، مؤكداً دعم مصر للبرنامج الوطني الأوزبكي لمكافحة الفيروسات وما يلزمها في مجال الرعاية الصحية.

من جانبها، أعربت السفيرة المصرية عن سعادتها بالاحتفال للعام الثاني على التوالي بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية الطبية إلى أوزبكستان لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، أخذاً في الاعتبار التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مكافحة الفيروس، مشيرة إلى التزام مصر بالوقوف إلى جانب أوزبكستان في جهودها لتأمين صحة أفضل لشعبها والقضاء على طوابير الانتظار الطويلة لتلقي علاج للالتهاب الكبدي الوبائي .

وأبرزت السفيرة تجربة مصر الناجحة في تطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بهدف إنتاج منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، لافتة إلى اهتمام الرئيس الأوزبكي خلال زيارته لمصر في فبراير الماضي بلقاء ممثلي كبرى الشركات المصرية الرائدة في مجال إنتاج الدواء والمستحضرات الطبية، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات هامة بين الجانبين في هذا الخصوص، وشجع كبرى شركات الأدوية المصرية على زيارة أوزبكستان مؤخراً لاستكشاف سبل التعاون في مجال إنتاج الدواء.

وشارك في الاحتفال عن الجانب المصرى الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة (عبر تقنية zoom)، وكل من الدكتور بهادور كهرمناوفيتش رئيس لجنة الرعاية الصحية والوبائية وحماية الصحة العامة بأوزبكستان، والسفير منصوربيك كليتشيف سفير أوزبكستان في القاهرة إلى جانب ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في أوزبكستان، وحوالى 60 طبيباً أوزبكياً.