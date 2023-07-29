مصرع 6 وإصابة 19 آخرين إثر تصادم حافلتين غربى الهند

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لقى ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون جراء تصادم حافلتين فى مدينة (بولدهانا) بولاية ماهاراشترا غربى الهند.



وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ - إن الحادث وقع بعدما تجاوزت إحدى الحافلتين الأخرى، ما أسفر عن وقوع ضحايا من بينهم سائق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وأعرب رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي، عن حزنه إزاء الحادث وأعلن صرف تعويض مالى من صندوق الإغاثة لأسر الضحايا، كما وجه المسئولين بتوفير علاج طبى مناسب المصابين على نفقة الحكومة.