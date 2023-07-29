اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 6 وإصابة 19 آخرين إثر تصادم حافلتين غربى الهند

السبت، 29 يوليو 2023 05:09 م
مصرع 6 وإصابة 19 آخرين إثر تصادم حافلتين غربى الهند تصادم - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 لقى ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون جراء تصادم حافلتين فى مدينة (بولدهانا) بولاية ماهاراشترا غربى الهند.


وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ - إن الحادث وقع بعدما تجاوزت إحدى الحافلتين الأخرى، ما أسفر عن وقوع ضحايا من بينهم سائق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وأعرب رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي، عن حزنه إزاء الحادث وأعلن صرف تعويض مالى من صندوق الإغاثة لأسر الضحايا، كما وجه المسئولين بتوفير علاج طبى مناسب المصابين على نفقة الحكومة.

 


تصادم

الهند

حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة