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مشروع كايرو بايك يعود من جديد للعمل فى القاهرة.. توفير 500 دراجة و45 محطة

السبت، 29 يوليو 2023 01:00 ص
مشروع كايرو بايك يعود من جديد للعمل فى القاهرة.. توفير 500 دراجة و45 محطة مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة لتشغيل مشروع كايرو بايك الخاص بمشاركة الدراجات الهوائية بمنطقة وسط البلد، وذلك بالشركة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.
 
ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية أهم الخطوات التي يتم من خلالها تشغيل المشروع.
 
1. التعاقد مع مشغل جديد لتشغيل منظومة مشاركة الدرجات.
 
2. تعديل سعر ركوب دراجة كايرو بايك لـ 5 جنيهات.
 
3. سيتم تشغيل الدراجات من خلال تطبيق الكترونى يقبل الدفع الإلكترونى.
 
4. يتم تركيب 26 محطة جديدة كمرحلة أولى لتوفير 250 دراجة.
 
5. سيتم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة.
 
6. تسعى المحافظة القاهرة إلى تنفيذ تعديلات لتوفير 500 دراجة و45 محطة .
 
 
 
 

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القاهرة

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