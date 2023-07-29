محور "المراغة ـ ساقلته" يمر أعلى النيل بطول 4 كيلو مترات وتكلفة 315 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومحافظة سوهاج تشهد اهتماما كبيرا فى منظومة الطرق والكبارى، بعد أن ظلت المحافظة على مدار عقود لا توجد بها محاور أو كبارى باستثناء كوبرى أخميم العلوى والكوبرى الثانى على النيل والذى تم إنشائه فى التسعينيات.

ومنظومة الطرق التى نفذها القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة خلفت فرص عمل كبيرة من ناحية وخلقت مجتمعات عمرانية جديدة من ناحية أخرى جذبت المواطنين من داخل التكدس السكانى والشريط الضيق إلى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها بالقرب من تلك الطرق والمحاور، ولم يكن الهدف الرئيسى من ذلك فقط بل إن منظومة الطرق الجديدة وفرت وقتا كبيرا فى عملية التنقل بين المحافظات الأمر الذى وفر الكثير على الجميع.

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن مشروع محور "المراغة ـ ساقلته":

- يمر أعلى نهر النيل من الناحية الغربية بمدينة المراغة ومن الناحية الشرقية مدينة ساقلتة.

- يبلغ طول المحور 4 كيلو مترات تقريبا.

- المحور يربط بين الطريقين الزراعى الغربى بالمراغة والزراعى الشرقى بساقلتة.

- التكلفة الإجمالية للمحور تصل إلى 315 مليون جنيه.

- المحور يعبر نهر النيل بكوبرى بطول 570 مترا تقريبا.



أعمال التدبيش للطريق



أعمال التسليح بالكوبرى



أعمال الشدات داخل نهر النيل



أعمال محور المراغة ساقلته



أعمدة الكوبرى



الشدات المعدنية بالكوبرى



المعدات التى تعمل بالمحور



تمهيد الطرق



جانب من اعمال المحور من الناحية الشرقية



جسم المحور من الخارج



رئيس مدينة ساقلته بتابع أعمال تنفيذ الكوبرى



شق الطريق الخاص بالمحور



معدات تعمل بالمحور من الناحية الشرقية



