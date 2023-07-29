محافظ الدقهلية يستقبل وزير الرياضة خلال جولته لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية

الدقهلية - محمد الحبشي

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، في مبنى محافظة الدقهلية، وذلك خلال جولته في المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية الجديدة.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير بمحافظة الدقهلية، افتتاح عدد من المنشآت الرياضية بناديي الحوار وجزيرة الورد، والمشاركة في لقاء حواري ببرلمان الشباب ونموذج محاكاة لمجلس الشيوخ.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أيمن مختار سيشهدان فعاليات انطلاق مراحل التطوير الأولى لمشروع الحلم في المنصورة، والذي دشنه منذ عام ونصف، ويشمل تطوير أول ملعب تنس بادل في المنصورة، وتطوير ملاعب نجيل صناعي للألعاب الجماعية وتوسعات عدة بنادي الحوار الرياضي.

ويشرف الدكتور أشرف صبحي على إمضاء عقد انتفاع لأكبر مركز تجاري داخل نادي رياضي على مستوى أندية الأقاليم من الدلتا والصعيد، وذلك على مساحة 3400 متر، إضافة لبناء جراج متعدد الطوابق بمساحة تزيد عن 2500 متر ويسع لأكثر من 200 سيارة، وتزويده بأحدث بوحدات الرفع الهيدروليكية، ليساهم في القضاء على الزحام المروري في منطقة مشاية النيل بالمنصورة، التي تعد أكثر المناطق ازدحاما في المدينة.

وتأتي فعاليات الزيارة في ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة، بتعظيم دور الاستثمار الرياضية في تنمية المؤسسات الرياضية، وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعيات العمومية والنوادي.