محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من السفينة اليونانية "ساموس" خلال زيارتها للمحافظة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، وفد من السفينة اليونانية "ساموس"، يضم الوفد العقيد بحري ميخائيل تسلينجاكيس ملحق الدفاع لسفارة اليونان بالقاهرة، وقسطنطينوس فاروكسيس عضو بمكتب ملحق الدفاع بالسفارة اليونان، والمقدم البحري ثيو دور وس باناجوبولوس قائد السفينة الحربية اليونانية ساموس، والمقدم البحري ايوانيس كاستريناكيس ضابط مرافق لطلاب الأكاديمية البحرية اليونانية.وذلك خلال زيارتهم للإسكندرية في إطار التدريب الصيفي السنوي للأكاديمية.

أعرب المحافظ عن سعادته باستقبال الوفد كل عام أثناء التدريبات الصيفية، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما أن هناك العديد من الأماكن في الإسكندرية التي تتميز بالطابع اليوناني، بالإضافة إلى أننا بصد افتتاح المتحف الروماني اليوناني قريباً والذي يؤكد على التشابة الكبير بين الثقافتين و الاندماج الحضاري الذي يجمع البلدين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد اليوناني عن سعادتهم بتواجدهم بالإسكندرية، كما إنهم يشعرون بالتشابة الكبير بين البلدين، متمنين زيادة العلاقات التى تربط البلدين في المستقبل.