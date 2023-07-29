مجلس مدينة نخل يستعد لحملة استخراج الأوراق الثبوتية مجاناً لأهالي وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد مجلس مدينة "نخل" بشمال سيناء، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة لخدمات استخراج الأوراق الثبوتية مجاناً لأهالى وسط سيناء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل، محسن سالم، أن الخدمات تتضمن استخراج شهادات الميلاد للأطفال ووثائق عقود الزواج وغيرها، ستكون متاحة للمواطنين.

وأوضح انه يتم تلقى الطلبات للحصول على هذه الخدمات فى مقر مجلس مدينة نخل بوسط سيناء.

واشار انه قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مبلغ 200,000 جنيه لإصدار الأوراق الثبوتية للأسر الفاقدة لها، وسيتم أيضًا تسهيل استخراج وثائق تصديق الزواج لأولئك الذين ليس لديهم قسائم زواج، بالتعاون مع مأذونى المركز والمشايخ والمجلس القومى للمرأة والسكان، ويتم حاليًا التجهيز للحالات التى تحتاج إلى وثائق تصديق، ومن المقرر عقد اللجنة فى مركز نخل قريبًا.

وأضاف سالم أن الدولة مستمرة فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم إطلاق التيار الكهربائى لإضاءة تجمع ضيف الله التابعة للوحدة المحلية لقرية الخفجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه. وتضمن مشروع الخدمة مد خط جهد متوسط وتركيب محولات وأعمدة جهد منخفض لإضاءة التجمع وتغذية الآبار الجوفية التى تم إنشاؤها من قبل المواطنين لتنمية وإعمار الأراضى بالزراعة التى تم استصلاحها.

وسبق واعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء انه تجرى أعمال المراحل النهائية لتجهيز أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة، وذلك لخدمة حركة السفر والتنقل بين مدينة نخل وقراها، ومدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

واوضح أن عملية إنشاء الموقف تجرى حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه.

واشار أن هذا المشروع هدفه تعزيز التنمية والربط بين مدينة نخل والمدن المجاورة، ويعتبر قفزة حضارية فى وسط سيناء.

يذكر انه سبق وأعلن مدينة نخل، أن الاستعدادات جارية فى قرية "النثيلة" لتسليم 15 منزلاً جديدًا للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا للسكن، والتى تم إنشاؤها بواسطة جهاز تعمير شمال سيناء، وإنشاء طرق بطول 3 كيلومترات بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه فى محيط موقف سيارات مدينة نخل العمومى، بالإضافة إلى بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها فى الزراعة والشرب فى التجمعات البدوية بقرى الكنتلا والسلام ووادى الحاج، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة فى وسط سيناء.

كما تم اطلاق مبادرة لتجميل شوارع المدينة وتشجيرها بأشجار الظل، بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الصحى فى المستشفى ضمن خطة زراعة 100 مليون شجرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين المنظر الجمالى للمدينة.

كما تشهد مدينة نخل بوسط سيناء حاليًا عدة أعمال تطويرية وخدمية، من بينها بحسب بيانات مجلس مدينة نخل، مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة فى جميع أحياء المدينة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

كما تم الانتهاء من عدة مشروعات خدمية، مثل إعادة بناء سد تجمع الهاشه والبيضاء بقرية الكونتلا بعد انهياره جراء السيول، وإنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، وتوفير وحدات سكنية للمتقدمين فى قرعة توزيع الوحدات السكنية.

وتنفيذ عدة أعمال أخرى، مثل تركيب أعمدة أبراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحى بالتجمعات التنموية بمركز نخل، وتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين، بالإضافة إلى تشجير الأشجار وتجميل الشوارع وتعزيز البيئة النظيفة.

ويتم الآن العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، من خلال تقوية جسور الطرق التى تعرضت للسيول، وإزالة آثار السيول من الطين اللزج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.