مبادرة إرادة تترأس الوفد المصرى المتجة لكوريا الجنوبية في إطار برنامج نقل المعرفة

كتبت أسماء أمين

ترأست مبادرة "إرادة" وفد جمهورية مصر العربية المتجه إلى دولة كوريا الجنوبية، وذلك في إطار برنامج نقل المعرفة Knowledge Sharing Program المنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مبادرة إرادة، والجانب الكوري ممثلًا في وزارة الاقتصاد والمالية الكورية والمعهد الكوري للتطوير، وذلك بتكليف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال الجولة التقى أعضاء الوفد المصري مع فريق الخبراء الكوري الذي ضم عدد من أساتذة الجامعات وآخرون من المعهد الكوري للتنمية KDI باعتباره أحد أفضل معاهد التنمية على مستوى العالم، حيث استهدفت الزيارة استعراض النتائج المبدئية التي توصل إليها فريق البحث الكوري ومناقشتها مع الجانب المصري.

كما شهدت الزيارة تنظيم عدد من الزيارات إلى المنظمات والمؤسسات الكورية الحكومية وغير الحكومية المعنية ببيئة أعمال الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومن أبرزها صندوق الائتمان الكوري والذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة (SMEs) وبشكل خاص الشركات الناشئة، بالإضافة إلى معهد سياسات العلوم والتكنولوجيا، ومعهد تطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المركز العالمي لتبادل المعرفة والتنمية، وبرنامج حاضنة التكنولوجيا للشركات الناشئة، فضلًا عن جامعة إينها وهي جامعة متخصصة في مجال تنظيم ودعم الشركات الناشئة، ولديها مختبر مدعم من الحكومة متخصص في دعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار التكنولوجي.

كما شملت الزيارات التوجه إلى عدد من الشركات الناشئة من ضمنها شركة فليتو الكورية الناشئة، وكذلك مجمع صناعي بانجيو، والذي يحتضن جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.

ومن المقرر أن يتلقى الوفد المصري خلال شهر أكتوبرالقادم ورقة سياسات يقوم بإعدادها عدد من الخبراء الكوريين وتتضمن حلول ومقترحات لتحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن رؤية الخبراء حول خطة العمل اللازمة لوضع تلك الحلول والمقترحات موضع التنفيذ.

وشهدت الجولة كذلك استضافة السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية الوفدين المصري والكوري، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة المصرية بمدينة سول الكورية في ذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور بارك يونج مين منسق الشئون العالمية والمتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية.

ومن جانبه أشاد السفير خالد عبد الرحمن خلال كلمته بتاريخ التعاون الطويل الذي يجمع البلدين خاصة في مجال التجارة والابتكار والنمو الاقتصادي. كما أكد بارك يونج-مين خلال كلمته دور مصر الرائد في الأجندات الإقليمية والدولية والتعامل مع المتغيرات العالمية الاقتصادية.