ما مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. التموين تجيب

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن دخول أكثر من 500 كيلو ذهب من الخارج خاصة بعد قرار إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ساهم في تراجع أسعار الذهب في السوق المصري، في ظل زيادة حجم المعروض في المشغولات الذهبية متوقعا باستمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج، وأنه بعد انتهاء فترة القرار من المتوقع حدوث ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب، حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.
ويأتى ذلك في الوقت الذى تسبب فيه قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأيام الماضية.
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