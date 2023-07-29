اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 05:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. التموين تجيب

السبت، 29 يوليو 2023 05:00 ص
ما مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. التموين تجيب مشغولات ذهبية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن دخول أكثر من 500 كيلو ذهب من الخارج  خاصة بعد قرار إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ساهم في  تراجع أسعار الذهب في السوق المصري، في ظل زيادة حجم المعروض في المشغولات الذهبية متوقعا باستمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج، وأنه بعد انتهاء فترة القرار من المتوقع حدوث ارتفاع مرة أخرى في أسعار الذهب، حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى.
 
ويأتى ذلك في الوقت الذى تسبب فيه  قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأيام الماضية.
 
 
 

التموين

أسعار الذهب فى الأسواق

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة